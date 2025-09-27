Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фролова — о новой короткой программе: бабушка сильно любила эту песню

Фролова — о новой короткой программе: бабушка сильно любила эту песню
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, как на неё повлиял выбор музыкального сопровождения для короткой программы, отметив, что песня очень нравилась её бабушке. Фигуристка каталась под композицию Мариам Мерабовой – «Любовь, похожая на сон».

«Валентин Николаевич Молотов предложил идею Евгению Владимировичу Рукавицыну, он позвонил мне, сказал, что есть такая музыка, послушай. Переживала, что музыка громкая, сильная и объёмная, чтобы её полностью перенести на лёд, нужно иметь запас физики в конце короткой. Пока физики не хватает, но будем работать.

Есть ли личные истории, связанные с песней? Конечно, бабушка сильно любила эту песню, она светлый добрый человек была, к сожалению, скончалась. Это только положительные тёплые воспоминания, которые трогают душу», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Анна Фролова принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android