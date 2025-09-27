Фролова — о новой короткой программе: бабушка сильно любила эту песню

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, как на неё повлиял выбор музыкального сопровождения для короткой программы, отметив, что песня очень нравилась её бабушке. Фигуристка каталась под композицию Мариам Мерабовой – «Любовь, похожая на сон».

«Валентин Николаевич Молотов предложил идею Евгению Владимировичу Рукавицыну, он позвонил мне, сказал, что есть такая музыка, послушай. Переживала, что музыка громкая, сильная и объёмная, чтобы её полностью перенести на лёд, нужно иметь запас физики в конце короткой. Пока физики не хватает, но будем работать.

Есть ли личные истории, связанные с песней? Конечно, бабушка сильно любила эту песню, она светлый добрый человек была, к сожалению, скончалась. Это только положительные тёплые воспоминания, которые трогают душу», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Анна Фролова принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.