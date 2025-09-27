Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спасибо штабу, по кусочкам меня собирали». Фролова — о травме связок в межсезонье

«Спасибо штабу, по кусочкам меня собирали». Фролова — о травме связок в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Анна Фролова оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, а также рассказала о серьёзной травме в межсезонье.

«Пока эмоции смешанные. Откатала не на свой максимум, сама это понимаю. Рада, что мы наконец-то начали этот сезон, межсезонье закончилось. Межсезонье было и в моральном, и в физическом плане очень непростым.

Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам меня собирали на сборах. Вроде что-то собрала. Со здоровьем сейчас всё в порядке, более-менее. Но поскольку была травма связок, остаточные боли будут ещё присутствовать какое-то время, но это участь всех профессиональных спортсменов. Я не жалуюсь, это нельзя показывать», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Live
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android