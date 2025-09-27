«Спасибо штабу, по кусочкам меня собирали». Фролова — о травме связок в межсезонье

Российская фигуристка Анна Фролова оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, а также рассказала о серьёзной травме в межсезонье.

«Пока эмоции смешанные. Откатала не на свой максимум, сама это понимаю. Рада, что мы наконец-то начали этот сезон, межсезонье закончилось. Межсезонье было и в моральном, и в физическом плане очень непростым.

Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам меня собирали на сборах. Вроде что-то собрала. Со здоровьем сейчас всё в порядке, более-менее. Но поскольку была травма связок, остаточные боли будут ещё присутствовать какое-то время, но это участь всех профессиональных спортсменов. Я не жалуюсь, это нельзя показывать», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.