«Знаю, меня ждали». Алиса Двоеглазова высказалась о дебюте на взрослом уровне

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями от дебютного выступления на официальном взрослом турнире.

Двоеглазова представила свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Санкт-Петербурге. Алиса чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.

«Знаю, меня ждали, публика очень громко встречала, но на юниорских соревнованиях тоже чувствуется такая энергия, что не хочется заканчивать программу», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.