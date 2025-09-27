Двоеглазова рассказала, какие ультра-си планирует исполнять в сезоне-2025/2026

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова рассказала, как планирует усложнять контент в сезоне-2025/2026.

«Конечно, планы исполнять тройной аксель в короткой программе есть, но для меня это сложный прыжок, мне тяжело его исполнять. Ещё тренирую четверной флип, может быть, его получится показать в произвольной программе, пока что не загадываю», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Двоеглазова представила свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Санкт-Петербурге. Алиса чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.