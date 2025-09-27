Скидки
Фигурное катание

Яметова высказалась о переходе к Давыдову перед олимпийским сезоном

Яметова высказалась о переходе к Давыдову перед олимпийским сезоном
Фигуристка Вероника Яметова поделилась впечатлениями о переходе в группу тренера Сергея Давыдова перед сезоном-2025/2026.

«Много что поменялось с переездом. В Екатеринбурге я оставила своих близких, друзей, животных, но считаю, переезд того стоил, потому что с Сергеем Дмитриевичем [Давыдовым] мы уже проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил.

У всех тренеров отличительная черта – это настойчивость, но немного разные подходы к тренировкам. У Сергея Дмитриевича более дисциплинированная группа, тут не получится во время льда походить, о чём-нибудь поговорить с одногруппниками и одногруппницами. На тренировках мы всегда сосредоточены. Но для меня это только плюс. Всё-таки прыжки улучшились.

Живём мы в 10-15 минутах от катка ЦСКА, у меня есть машина и электросамокат. Так что порой бывает, добираюсь даже быстрее. Снимаем квартиру. Не сказала бы, что Москва быстрый город, вспоминаю, как поедешь в Екатеринбурге с окраины в центр – это уже не очень быстро», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

