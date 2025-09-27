Скидки
Фигурное катание

«Получился выдающимся». Вайцеховская – о прокате Гуменника в Санкт-Петербурге

«Получился выдающимся». Вайцеховская – о прокате Гуменника в Санкт-Петербурге
Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о качестве исполнения короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Про «Парфюмера» Петра Гуменника все хвалебные слова были сказаны ещё неделю назад в ходе олимпийской квалификации в Пекине, но надо заметить, что питерским зрителям досталось даже более качественное зрелище — Пётр ещё больше усложнил программу, заменив четверной сальхов на лутц, и исполнил её мощнее и выразительнее.

Понятно, что во многом такой раскованности способствовало отсутствие стресса, но прокат реально получился выдающимся. Достойным того, чтобы бороться на Олимпиаде», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

