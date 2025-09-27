Скидки
Софья Муравьёва рассказала о тренировках в штабе Алексея Мишина

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, как чувствует себя в штабе Алексей Мишина, к которому перешла в межсезонье от Евгения Плющенко.

«Алексей Николаевич очень трепетно относится ко всем своим спортсменам. Нет ни одного момента, когда он о них забывает, в любой момент может позвонить с какими-нибудь нужными словами. Он очень требовательный, мне раньше так не казалось. Он с меня требует, а я его понимаю, мы вместе хотим показать хороший результат уже в начале сезона», — передаёт слова Муравьевой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

