Горбачёва ответила, готова ли была заменить Петросян на олимпийском отборе в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва рассказала, были ли она готова заменить российскую фигуристку Аделию Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который прошёл в Пекине. Петросян одержала победу на турнире и завоевала путёвку на Олимпиаду в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Очень понравилось в Пекине, люблю смену обстановки. Это положительные эмоции, с хорошим настроением потом выходишь на тренировки, вспоминаешь красивые места, в которых был. Как прокат Аделии? Понравился, она боец, молодец (улыбается).

Готова ли была бы заменить Аделию, если бы это понадобилось в Пекине? Немножко такой вопрос… Если бы сказали выступать, выступила бы», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.