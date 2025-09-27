Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва ответила, готова ли была заменить Петросян на олимпийском отборе в Пекине

Горбачёва ответила, готова ли была заменить Петросян на олимпийском отборе в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва рассказала, были ли она готова заменить российскую фигуристку Аделию Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который прошёл в Пекине. Петросян одержала победу на турнире и завоевала путёвку на Олимпиаду в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Очень понравилось в Пекине, люблю смену обстановки. Это положительные эмоции, с хорошим настроением потом выходишь на тренировки, вспоминаешь красивые места, в которых был. Как прокат Аделии? Понравился, она боец, молодец (улыбается).

Готова ли была бы заменить Аделию, если бы это понадобилось в Пекине? Немножко такой вопрос… Если бы сказали выступать, выступила бы», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android