Петросян с падением откатала короткую программу на контрольных прокатах сборной России

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты короткой программы сборной России у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с контентом всех выступивших фигуристок.

Ксения Гущина. Контент: двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип. Музыка: Big Spender — Bianca Marroquin, Rema Webb & The Fandango Girls / Smooth Criminal — Postmodern Jukebox.

Анна Фролова. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип. Музыка: любовь, похожая на сон — Мариам Мерабова.

Алиса Двоеглазова. Контент: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. Музыка: Derniere Danse — Indila.

Вероника Яметова. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип. Музыка: House of Red — Trailer Rebel / House of the Rising Sun — Audiomachine.

Софья Муравьёва. Контент: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (приземлилась на две ноги и осталась без каскада). Музыка: из оперы Кармен — Жорж Бизе / музыка из мюзикла Кармен.

Софья Акатьева. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип. Музыка: «Дикий райский сад» — polnalyubvi.

Алина Горбачёва. Контент: тройной флип, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп. Музыка: Moonlight Sonata — Jennifer Thomas / Piano Sonata No. 14 — Laura Wright.

Дарья Садкова. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип. Музыка: Disfruto — Carla Morrison / La Mordidita — Ricky Martin.

Аделия Петросян. Контент: двойной аксель, тройной лутц (падение), тройной флип – тройной тулуп. Музыка: Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us — Michael Jackson.