«Здесь намного спокойнее, чем в Пекине». Петросян — о выступлении на контрольных прокатах

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян, недавно выигравшая отборочный турнир к Олимпийским играм в Пекине, ответила, где ей было легче выступать — на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в эти выходные в Санкт-Петербурге, или на старте в столице Китая.

«Чувствовала поддержку. Именно благодаря ей смогла собраться после лутца и сделать каскад. Спасибо большое всем за поддержку. Конечно, здесь намного спокойнее, чем в Пекине. Здесь практически родные все люди. В Питере выступала много раз. И люди здесь приходят не в первый раз. Такая хорошая поддержка, наверное, из-за этого я и подрасслабилась немного», — сказала Петросян в трансляции Первого канала.