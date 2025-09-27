Горбачёва — о новой короткой программе: музыку предложили несколько лет назад

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва поделилась впечатлениями от проката своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Алина чисто исполнила тройной флип, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп под «Лунную сонату».

«Очень понравилось, сегодня была бодрая публика, громко поддерживали, первый выход в этом сезоне. Старалась кайфовать от программы!

Эту музыку предложил несколько лет назад Сергей Комолов, я была маловата. Подождали, как вырасту, поставили [программу] уже с Сергеем Розановым», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.