Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не окончательный вариант». Софья Муравьева — о костюме на короткую программу

«Не окончательный вариант». Софья Муравьева — о костюме на короткую программу
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, кто подготовил её новый костюм на короткую программу к сезону-2025/2026, отметив, что у неё ещё нет готового платья на произвольную программу.

«Это платье — пробный вариант, не окончательный, делала его мой любимый мастер — мама. Она большой профессионал в своём деле. На произвольную программу ещё нет готового платья, потому что нужно одобрение постановщика Бенуа Ришо», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Муравьёва принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android