«Не окончательный вариант». Софья Муравьева — о костюме на короткую программу

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, кто подготовил её новый костюм на короткую программу к сезону-2025/2026, отметив, что у неё ещё нет готового платья на произвольную программу.

«Это платье — пробный вариант, не окончательный, делала его мой любимый мастер — мама. Она большой профессионал в своём деле. На произвольную программу ещё нет готового платья, потому что нужно одобрение постановщика Бенуа Ришо», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Муравьёва принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.