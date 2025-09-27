Скидки
Петросян — о целях перед Олимпиадой-2026: восстанавливаем всё, что когда-то было

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какие главные цели ставит перед собой, чтобы успешно выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.

«Как прошло межсезонье? Отдохнула очень хорошо. Потом начинала хорошо, но дальше были некоторые моменты, трудности, однако уже всё сказали, так что не будем к этому возвращаться. Сейчас работаем дальше. Восстанавливаем всё, что когда-то было», — сказала Петросян в трансляции Первого канала.

Ранее фигуристка выиграла отборочный предолимпийский турнир, оставив позади двух чемпионок Европы. Именно эта победа позволит фигуристке участвовать в Олимпийских играх.

