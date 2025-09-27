«Для меня это было мотивацией». Акатьева — о предолимпийских сборах в Красноярске

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании София Акатьева оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Ощущения очень хорошие, очень долго этого ждала, волновалась, как буду себя чувствовать на льду в этом сезоне, понравится ли моя новая программа, как она будет выглядеть, как музыка станет звучать. Но думаю, всё прошло нормально. Конечно, ещё много работы – над программой, над элементами. Немного в сомнениях, однако это нормально. Рада сегодня выступать на такой тёплой и уже родной для себя арене, здесь очень хорошая публика, «Юбилейный» всегда тепло встречает, очень приятно здесь выступать.

Благодарна, что мне представилась возможность тренироваться на этих предолимпийских сборах в Красноярске, для меня это было мотивацией, с лучшей подготовкой, более дисциплинированной. Очень крутой там был режим тренировочный, все прокаты, все элементы смотрели и тренеры, и судьи – такая совместная работа. Приятно было её проделывать. Спасибо всем большое», – передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.