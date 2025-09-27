Садкова: надеюсь, удастся показать то, что было в прошлом сезоне

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова прокомментировала прокат своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Садкова чисто исполнила тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.

«Немного подросла, но это не сильно сказалось на моих прыжках. Надеюсь, мне удастся сохранить то, что я показывала в прошлом сезоне.

Сейчас основные цели — накатать короткую и произвольную программы, показать их на контрольных прокатах, завтра выступить так же хорошо, как и сегодня», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.