Садкова рассказала о дружбе с Алисой Двоеглазовой и Софьей Акатьевой

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова рассказала, с кем из других фигуристок она дружит, отметив, что старается поддерживать связь с Алисой Двоеглазовой и Софьей Акатьевой.

«Помогает дружба с Соней и Алисой во время тренировочного процесса, мы втроём стараемся максимально друг друга поддерживать, когда у кого-то что-то не получается, хвалим друг друга, если неудачная тренировка, общаемся, поддерживаем», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко

Садкова принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.