«Очень хочу спать всё время». Петросян высказалась о прокате после олимпийского отбора

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян поделилась своими ощущениями после возвращения из Пекина (Китай), где принимала участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026. Петросян одержала победу на турнире, завоевав путёвку на Игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Рада вернуться в более родную атмосферу, после предыдущего старта немного уставшая, так что результат такой сегодняшний. Сильно расстроилась? Да нет. Наверное, это плохо (улыбается).

Тяжело было выступать после перелёта из Китая? Пока акклиматизация ещё есть, очень хочу спать всё время. Всё самое сложное сделала, теперь главная задача — восстанавливаться, лечиться», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Олимпийские игры в Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.