Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень хочу спать всё время». Петросян высказалась о прокате после олимпийского отбора

«Очень хочу спать всё время». Петросян высказалась о прокате после олимпийского отбора
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян поделилась своими ощущениями после возвращения из Пекина (Китай), где принимала участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026. Петросян одержала победу на турнире, завоевав путёвку на Игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Рада вернуться в более родную атмосферу, после предыдущего старта немного уставшая, так что результат такой сегодняшний. Сильно расстроилась? Да нет. Наверное, это плохо (улыбается).

Тяжело было выступать после перелёта из Китая? Пока акклиматизация ещё есть, очень хочу спать всё время. Всё самое сложное сделала, теперь главная задача — восстанавливаться, лечиться», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Олимпийские игры в Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов даже после травмы шикарны, а у Бойковой/Козловского новый тренер. LIVE
Live
Мишина/Галлямов даже после травмы шикарны, а у Бойковой/Козловского новый тренер. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android