Петросян ответила, скучала ли по вниманию прессы на олимпийском отборе в Пекине

Петросян ответила, скучала ли по вниманию прессы на олимпийском отборе в Пекине
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян ответила, скучала ли по общению с журналистами на отборочном к Олимпиаде — 2026 турнире в Пекине (Китай). Петросян выиграла его и завоевала именную квоту на Игры.

«Тренеры не то, чтобы предложили мне, сказали, что желательно выступить на контрольных прокатах. Отметили, что у меня достаточно лёгкий контент, можно прокатать программу.

Не сказать, чтобы особо скучала по прессе, но была рада, что наши журналисты приехали поддержать нас, болели за нас, это очень сильно помогало. Вот так и надо, мы будем рады вас просто видеть», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В Пекине Петросян нельзя было общаться с журналистами из-за её статуса нейтрального атлета, пресс-конференции она также пропускала.

