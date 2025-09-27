Скидки
Петросян рассказала, с кем из спортсменов общалась на олимпийском отборе в Пекине

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, с кем из иностранных коллег общалась на отборочном к Олимпиаде — 2026 турнире в Пекине (Китай). Петросян выиграла его и завоевала именную квоту на Игры.

«С Луной Хендрикс перекинулись парой слов, поздравили друг друга. С Анастасией Губановой пообщались, с Петей Гуменником, разумеется. На награждении общались, перед короткой была в себе, а потом после произвольной уже все уехали. Перед короткой [программой] сильно волновалась, перед произвольной – вообще не волновалась. Спокойнее стала», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

