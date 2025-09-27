«Просили аккуратнее». Петросян — о еде в Китае во время олимпийского отбора

Двукратная чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, какую еду ела в Китае во время олимпийского отбора, были ли сложности, связанные с ней.

«Не люблю китайскую еду. Безопасность в плане еды? Не знаю, можно отвечать или нет, но вообще да, было такое. Просили [быть] аккуратнее», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Петросян принимала участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026. Россиянка одержала победу на турнире, завоевав путёвку на Игры, которые пройдут в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года.