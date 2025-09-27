Чикмарёва и Янченков рассказали о возвращении после пропуска сезона

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о первом выступлении после паузы. Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге в прошлом году Чикмарёва получила травму ноги на тренировке. Паре тогда пришлось пропустить прокаты, а затем и серию Гран-при России.

Чикмарёва: Травма произошла в начале сентября прошлого года, ходила к многим врачам, кто-то говорил – бросай это дело.

Было сильное желание попасть на чемпионат России в прошлом году, но решили, что лучше не гнаться.

Янченков: Подготовка шла тяжело. В межсезонье ездили на два сбора, пока тот результат, который видели на льду. Очень соскучились по всему, я сегодня получил невероятное удовольствие от выступления, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.