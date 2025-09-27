Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чикмарёва и Янченков рассказали о возвращении после пропуска сезона

Чикмарёва и Янченков рассказали о возвращении после пропуска сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о первом выступлении после паузы. Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге в прошлом году Чикмарёва получила травму ноги на тренировке. Паре тогда пришлось пропустить прокаты, а затем и серию Гран-при России.

Чикмарёва: Травма произошла в начале сентября прошлого года, ходила к многим врачам, кто-то говорил – бросай это дело.

Было сильное желание попасть на чемпионат России в прошлом году, но решили, что лучше не гнаться.

Янченков: Подготовка шла тяжело. В межсезонье ездили на два сбора, пока тот результат, который видели на льду. Очень соскучились по всему, я сегодня получил невероятное удовольствие от выступления, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android