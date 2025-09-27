Скидки
Мухортова/Евгеньев рассказали о переходе на каток Навки

Мухортова/Евгеньев рассказали о переходе на каток Навки
Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали о переходе на каток Татьяны Навки.

Дмитрий: Впечатления классные, тренируемся на новом катке, добавилась Мария Петрова в тренерский штаб, кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Этери Геогргиевну, пришлось завиться чтобы Настя не расслаблялась

Анастасия: ездить до катка близко, у меня появилась машина и ездить на тренировку — одно наслаждение, я меньше устаю

Дмитрий: оба катка прекрасные, нам нужен для тренировок, на самом деле лед, раздевалка и туалет, поэтому, поэтому везде катаемся с удовольствием, — приводит слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

