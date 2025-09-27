Скидки
Бойкова: была небольшая трудность, но мы о ней умолчим. У нас теперь новый главный тренер

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о том, как пара провела подготовку к сезону-2025/2026 и с какими трудностями столкнулась.

«У нас была небольшая трудность, но мы о ней умолчим. У нас теперь новый главный тренер — Сниаслав Морозов. Мы рады, что провели подготовку сезона вместе с ним. Вообщем всё остальное хорошо шло и гладко», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.

