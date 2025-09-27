Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова: оставили короткую программу на второй сезон из расчёта на международную арену

Бойкова: оставили короткую программу на второй сезон из расчёта на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, объяснила, почему они решили оставить прошлогоднюю короткую программу на второй сезон. Речь идёт о саундтреке из фильма «Убить Билла».

«Оставили программу на второй сезон из расчёта на международную арену. Подумали, что она может зайти там, особенно если её так хорошо приняли здесь. Но костюм на второй год оставлять как-то скучно, поэтому мы решили выбрать что-то более строгое», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов даже после травмы шикарны, а у Бойковой/Козловского новый тренер. LIVE
Live
Мишина/Галлямов даже после травмы шикарны, а у Бойковой/Козловского новый тренер. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android