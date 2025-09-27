Бойкова: оставили короткую программу на второй сезон из расчёта на международную арену

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, объяснила, почему они решили оставить прошлогоднюю короткую программу на второй сезон. Речь идёт о саундтреке из фильма «Убить Билла».

«Оставили программу на второй сезон из расчёта на международную арену. Подумали, что она может зайти там, особенно если её так хорошо приняли здесь. Но костюм на второй год оставлять как-то скучно, поэтому мы решили выбрать что-то более строгое», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.