Фигурное катание

«Шрамы вы видите». Галлямов объяснил, зачем рассказал правду об операции

«Шрамы вы видите». Галлямов объяснил, зачем рассказал правду об операции
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, двукратный бронзовый призёр ОИ-2022 Александр Галлямов рассказал, как принимал решение об обнародовании информации о перенесённом им хирургическом вмешательстве. Спортсмен считает, лучше быть честным со своей аудиторией.

«Сначала долго думал – выкладывать не выкладывать пост, где-то недели три думал. Неделю назад принял решение, пусть лучше люди знают правду. Считаю, что это правильный, сильный поступок.

А восстановление было безумно тяжёлым. Тяжело вспоминать эти дни, приходилось делать через боль. Не хочу это всё вспоминать. Что было с пальцем? Шрамы вы видите», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

О тяжёлой травме ноги Галлямова стало известно в конце прошлого сезона во время турнира на Байкале. Накануне он рассказал подробности случившегося.

Комментарии
