Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге

Российский фигурист двукратный бронзовый призёр ОИ-2020 Александр Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге.

«Безумно рад вернуться, ждал сегодняшнего дня, был в предвкушении, хотелось показать хорошую физическую форму, свои возможности. Понятное дело, в сентябре она идеальной не будет, но приходилось усиленно работать.

Как самочувствие? Нормально. В целом всё неплохо, периодически устаёт нога, но после Новогорска вчера был такой день мечты – проснуться, позавтракать, сходить в СПА, хаммам, бассейн, чтобы расслабить ногу. Сегодня, когда вышел на тренировку, сальхов легко было прыгать. Сейчас нормальные ощущения», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.