Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге

Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге
Комментарии

Российский фигурист двукратный бронзовый призёр ОИ-2020 Александр Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге.

«Безумно рад вернуться, ждал сегодняшнего дня, был в предвкушении, хотелось показать хорошую физическую форму, свои возможности. Понятное дело, в сентябре она идеальной не будет, но приходилось усиленно работать.

Как самочувствие? Нормально. В целом всё неплохо, периодически устаёт нога, но после Новогорска вчера был такой день мечты – проснуться, позавтракать, сходить в СПА, хаммам, бассейн, чтобы расслабить ногу. Сегодня, когда вышел на тренировку, сальхов легко было прыгать. Сейчас нормальные ощущения», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android