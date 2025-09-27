Мишина рассказала, как ждала восстановления Галлямова

Чемпионка мира, Европы и России Анастасия Мишина, выступающая в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, рассказала, как ждала восстановления своего партнёра.

«Мы не знали, как долго продлится это восстановление. Бывает быстро, бывает долго. Я вернулась на лёд где-то через две или три недели после травмы Саши, около месяца отдыхала.

И потом начала работу с Вероникой Дайнеко над прыжками, всё это время тренировалась у неё в группе, потому что не знали, когда выйдет Саша, поэтому ждала его и занималась прыжками», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.