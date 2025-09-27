Мишина рассказала, думала ли о завершении карьеры после недопуска до отбора на Олимпиаду

Чемпионка мира, Европы и России Анастасия Мишина, выступающая в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, рассказала, думала ли о завершении карьеры после недопуска до отбора на Олимпиаду. Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане (Италия).

— Как отреагировали на недопуск? Мы рассматривали оба варианта, поэтому это не стало чем-то очень неожиданным.

— Конечно, сильно огорчились, но думали, что такое возможно. Ждала восстановления Саши и была готова кататься дальше, если восстановление пройдёт хорошо – я была готова продолжать, – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.