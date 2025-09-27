Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина рассказала, думала ли о завершении карьеры после недопуска до отбора на Олимпиаду

Мишина рассказала, думала ли о завершении карьеры после недопуска до отбора на Олимпиаду
Комментарии

Чемпионка мира, Европы и России Анастасия Мишина, выступающая в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, рассказала, думала ли о завершении карьеры после недопуска до отбора на Олимпиаду. Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане (Италия).

— Как отреагировали на недопуск? Мы рассматривали оба варианта, поэтому это не стало чем-то очень неожиданным.
— Конечно, сильно огорчились, но думали, что такое возможно. Ждала восстановления Саши и была готова кататься дальше, если восстановление пройдёт хорошо – я была готова продолжать, – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android