«Главное, чтоб металл не сломался». Галлямов заявил, что восстановился бы к отбору на ОИ

Двукратный бронзовый призёр Игр-2022 российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что мог подготовиться к отбору на Олимпиаду-2026. Путёвки в Италию разыгрывались на турнире в Пекине (Китай).

«Может, другие говорили, что я бы не восстановился. Но на момент тех прокатов, которые должны были быть для отправки на отбор, я понимаю, что я успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше. Конечно, это было бы гораздо больнее, гораздо тяжелее.

Но так уже вышло, поэтому решил дальше аккуратно, спокойно, через нормальное время вернуться на лёд. В принципе, главное, чтобы металл не сломался, то, что кость не срослась – это полбеды. Думаю, всё будет нормально. Всё что не делается – к лучшему. Это нас закаляет, и мы от этого стали только сильнее», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

О тяжёлой травме ноги Галлямова стало известно в конце прошлого сезона во время турнира на Байкале. Накануне он рассказал подробности случившегося.