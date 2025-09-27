Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Главное, чтоб металл не сломался». Галлямов заявил, что восстановился бы к отбору на ОИ

«Главное, чтоб металл не сломался». Галлямов заявил, что восстановился бы к отбору на ОИ
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Игр-2022 российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что мог подготовиться к отбору на Олимпиаду-2026. Путёвки в Италию разыгрывались на турнире в Пекине (Китай).

«Может, другие говорили, что я бы не восстановился. Но на момент тех прокатов, которые должны были быть для отправки на отбор, я понимаю, что я успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше. Конечно, это было бы гораздо больнее, гораздо тяжелее.

Но так уже вышло, поэтому решил дальше аккуратно, спокойно, через нормальное время вернуться на лёд. В принципе, главное, чтобы металл не сломался, то, что кость не срослась – это полбеды. Думаю, всё будет нормально. Всё что не делается – к лучшему. Это нас закаляет, и мы от этого стали только сильнее», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

О тяжёлой травме ноги Галлямова стало известно в конце прошлого сезона во время турнира на Байкале. Накануне он рассказал подробности случившегося.

Материалы по теме
Галлямов поделился эмоциями от возвращения на лёд после операции на ноге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android