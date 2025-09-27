Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов — о травме и недопуске на ОИ: мы сразу обговорили, что катаемся дальше

Российский фигурист двукратный бронзовый призёр ОИ-2020 Александр Галлямов заявил, что общался с Анастасией Мишиной на тему своей травмы и недопуска на Олимпийские игры — 2026.

«Хотелось вернуться как можно скорее, чтобы не подводить Настю, чувствовал, что вся наша тренерская команда ждёт, было перед ними неудобно, на меня это тоже в какой-то степени давило. Но я понимал, мы сразу обговорили, что катаемся дальше.

Мы ещё молодые, куда мы сейчас пойдём, мы ещё не закончили университет, ещё учимся. О дальнейших перспективах, развитии рано пока говорить», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

