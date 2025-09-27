Мишина и Галлямов рассказали о работе над короткой программой «Травиата»

Российские фигуристы призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились подробностями работы над новой короткой программой. Вклад в её создание также внесла заслуженный тренер СССР, Тамара Москвина.

«Короткая программа у нас новая. Над ней работало много человек: два хореографа — Альберт Галичанин и Игорь Кочаев. Очень много работали над этой хореографией. Также нам со всей ледовой частью помогал Александр Жулин. Также вся наша команда: Тамара Николаевна Москвина, Николай Морошкин, Артур Минчук. Все внесли свой вклад», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.