Мишина и Галлямов рассказали о работе над короткой программой «Травиата»

Мишина и Галлямов рассказали о работе над короткой программой «Травиата»
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Российские фигуристы призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились подробностями работы над новой короткой программой. Вклад в её создание также внесла заслуженный тренер СССР, Тамара Москвина.

«Короткая программа у нас новая. Над ней работало много человек: два хореографа — Альберт Галичанин и Игорь Кочаев. Очень много работали над этой хореографией. Также нам со всей ледовой частью помогал Александр Жулин. Также вся наша команда: Тамара Николаевна Москвина, Николай Морошкин, Артур Минчук. Все внесли свой вклад», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

