Шевченко о ритм-танце под «Иванушек» и Губина: ехала и слышала, как кто-то поёт

Фигуристка Софья Шевченко, выступающая в дуэте с Андреем Ежловым, высказалась о выборе музыки для ритм-танца. Сегодня, 27 сентября, тандем принял участие в контрольных прокатах сборной России.

«Тема 90-х — задача стояла в поиске танцевальной музыки, дискотеки. Мы подумали, что русские зрители под русскую музыку точно захотят это сделать. Всё-таки мы надеемся, что в ближайшем будущем наши возможности в плане мировых турниров расширятся. Но пока сейчас есть такая возможность, решили поэкспериментировать. Ехала и слышала, как кто-то поёт.

Под любую музыку заряжает отдача от зала. Когда слышишь крики, аплодисменты, понимаешь, что перед тобой стоит задача доставить зрителям удовольствие. Они не должны видеть, что тебе тяжело, что у тебя какие-то трудности. Они пришли улыбаться.

Сначала межсезонье тянулось долго, казалось, так много времени. Углубились в элементы и времени не осталось совсем. Приехали с отдыха, начались сильные физические нагрузки, а потом и на льду надо было программу выкатывать. В общем, не успели обернуться и уже на прокатах.

Когда вижу сальто, переживаю, ехать и смотреть на это… Я вижу и чувствую, как мы устали к концу программы, степень волнения растёт», – передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.