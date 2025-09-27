Скидки
Фигурное катание

Анна Щербакова объяснила выбор композиции «Сука любовь» для ритм-танца

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, объяснила выбор композиции «Сука любовь» для ритм-танца.

«Мы много чего перепробовали, наш тренер нашел вариант этой музыки, у нас было много сомнений и раздумий, было три варианта со словом, без слова и с заменой, мы были готовы к любому случаю. На сборах в Новогорске катались с этим словом, а сейчас решили попробовать без, все-таки культурная столица. Получим дополнительные комментарии и решим что будем делать дальше», — передает слова Щербаковой корреспондента «Чемпионата» Мария Кравченко.

Щербакова и Гончаров выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.

