Кагановская/Некрасов отреагировали на слова о непопадании на олимпийский отбор

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, отреагировала на слова о непопадании на олимпийский отбор.

«Сложно ответить на этот вопрос. Не скажем ничего», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

У фигуристов спросили, жалеют ли они о непопадании на олимпийский отбор, так как проходила информация, что они запасные в заявке.

Кагановская и Некрасов выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.