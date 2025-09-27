Даниил Горелкин оценил их с Софьей Леонтьевой программу в новом сезоне

Фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду с Софьей Леонтьевой, поделился мнением относительно программы дуэта в этом сезоне. Сегодня, 27 сентября, на контрольных прокатах сборной России тандем выступал под композиции The Cup of Live, Livin’ La Vida Loca Рики Мартина.

«Программа сложная, обе части быстрые, проделали много работы. В этом году много сложных позиций, сложных штучек, переворотов, темп быстрый, но и эмоционально нужно вложиться в программу», — передаёт слова Горелкина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона.