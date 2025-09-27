«Если на пятую точку сяду, праздник испорчу». Кагановская — о премьере ритм-танца

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, рассказала о премьере ритм-танца.

Кагановская: Каково выступать в день рождения Максима? Мне было более волнительно. В голове мелькали такие мысли: если на пятую точку сяду, праздник испорчу (улыбается). Максим был в спокойном настроении, я больше волновалась, чем он.

Некрасов: Был небольшой недочёт на поддержке.

Кагановская: Знаем, на тренировках делали прокаты лучше, знаем, где наш максимум, сегодня не дотянули.

Некрасов: Но будем работать! — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.