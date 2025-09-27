Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Если на пятую точку сяду, праздник испорчу». Кагановская — о премьере ритм-танца

«Если на пятую точку сяду, праздник испорчу». Кагановская — о премьере ритм-танца
Комментарии

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, рассказала о премьере ритм-танца.

Кагановская: Каково выступать в день рождения Максима? Мне было более волнительно. В голове мелькали такие мысли: если на пятую точку сяду, праздник испорчу (улыбается). Максим был в спокойном настроении, я больше волновалась, чем он.

Некрасов: Был небольшой недочёт на поддержке.

Кагановская: Знаем, на тренировках делали прокаты лучше, знаем, где наш максимум, сегодня не дотянули.

Некрасов: Но будем работать! — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android