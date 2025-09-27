Скидки
Фигурист Устенко — о работе над ритм-танцем: обмениваемся шутками с Чарли Уайтом

Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий с Екатериной Мироновой, поделился ходом работы над ритм-танцем. Он отметил позитивную атмосферу, которая сложилась в команде перед сезоном.

Сегодня, 27 сентября, дуэт выступил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Короткая программа родилась за границей — её ставили Танит Бэлбин, Чарли Уайт, а потом работала Елена Николаевна [Соколова]. Кирилл Алёшин тоже поучаствовал в постановке. С Чарли мы обмениваемся шутками, приветами, Екатерина отвечает за шутки в нашей паре», — передаёт слова Устенко корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

