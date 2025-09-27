Пасечник/Чиризано — о ритм-танце в олимпийском сезоне: ужас как сложно было искать музыку

Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о ритм-танце в олимпийском сезоне.

Чиризано: Работа шла очень активная, весь наш тренерский штаб над всеми программами работает, поэтому всё как всегда в целом. Очень насыщенная работа в поисках каких-то креативных решений, элементов.

Анжелика Алексеевна Крылова, все её знают, Людмила Алексеева, наш второй тренер, тоже старалась очень. Ужас как сложно было искать, всё одно и то же. Слушали и в том сезоне, и в этом, уже слушаешь и будто бы всё одно и то же. Очень трудно выбрать что-то новое, чтобы выглядело как-то иначе.

Цель на сезон – выйти в максимальной форме на чемпионат России, подкатать каждый момент, чтобы он был идеально отточен и выдать там самый лучший прокат.

Пасечник: Публика поддерживает просто прекрасно. Это добавляет энергии и позитива, хочется больше радовать их. Хотелось, чтобы наша программа отличалась, чтобы нас можно было запомнить, как пару. У нас ритм не так обязателен, нет обязательного танца у взрослых. Главное в определённых элементах учитывать счёт. А ритм – не критично, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.