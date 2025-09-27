«Спи спокойно, дорогой друг». Татьяна Навка опубликовала пост памяти Тиграну Кеосаяну

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу кончины кинорежиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он скончался 26 сентября.

«Тигран… как же нам будет тебя не хватать. Страшная утрата.

Невозможно представить, что больше не будет этих тёплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поёшь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь её — даже к подругам! Или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня ещё маленькой девочкой. Этих душевных бесед и дружеских споров… Невозможно грустно, тяжело и больно… Спи спокойно, наш дорогой друг. В наших сердцах и памяти ты будешь жить вечно. Марго, любимая, держись, я всегда рядом», — написала Навка в своём телеграм-канале.