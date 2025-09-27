Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спи спокойно, дорогой друг». Татьяна Навка опубликовала пост памяти Тиграну Кеосаяну

«Спи спокойно, дорогой друг». Татьяна Навка опубликовала пост памяти Тиграну Кеосаяну
Татьяна Навка
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу кончины кинорежиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он скончался 26 сентября.

«Тигран… как же нам будет тебя не хватать. Страшная утрата.

Невозможно представить, что больше не будет этих тёплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поёшь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь её — даже к подругам! Или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня ещё маленькой девочкой. Этих душевных бесед и дружеских споров… Невозможно грустно, тяжело и больно… Спи спокойно, наш дорогой друг. В наших сердцах и памяти ты будешь жить вечно. Марго, любимая, держись, я всегда рядом», — написала Навка в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Эксклюзив
Татьяна Навка: появилась надежда, что на Олимпиаде россияне будут стоять на пьедестале
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android