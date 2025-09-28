Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят мужчины в произвольной программе

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у мужчин. В них примут участие фигуристы Николай Угожаев, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои произвольные программы фигуристы.

Музыкальное сопровождение мужчин в произвольных программах на контрольных прокатах сборной России

  • Глеб Лутфуллин: Музыка из к/ф «Крёстный отец»
  • Николай Угожаев: The Sound Of Light — Teodor Currentzis
  • Даниил Самсонов: House of the Rising Sun — Heavy Young Heathens
  • Владислав Дикиджи: Ночь на Лысой горе — Модест Мусоргский, Bel Suono
  • Марк Кондратюк: Музыка из к/ф «Список Шиндлера»
  • Пётр Гуменник: Музыка из к/ф «Онегин»
