Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят мужчины в произвольной программе

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у мужчин. В них примут участие фигуристы Николай Угожаев, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои произвольные программы фигуристы.

Музыкальное сопровождение мужчин в произвольных программах на контрольных прокатах сборной России