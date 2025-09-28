Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят женщины в произвольной программе

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у женщин. В них примут участие фигуристки Ксения Гущина, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Дарья Садкова и Аделия Петросян. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои произвольные программы фигуристки.

Музыкальное сопровождение произвольных программ женщин на контрольных прокатах сборной России: