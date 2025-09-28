Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят женщины в произвольной программе
Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у женщин. В них примут участие фигуристки Ксения Гущина, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Дарья Садкова и Аделия Петросян. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои произвольные программы фигуристки.
Музыкальное сопровождение произвольных программ женщин на контрольных прокатах сборной России:
- Ксения Гущина: Come Together — Ferruccio Spinetti & Petra Magoni
- Анна Фролова: Miracle — Sarah Brightman
- Алиса Двоеглазова: Money, Money, Money — Christian Reindl / Dancing Queen — Piano Queen / Gimme! Gimme! Gimme! — ABBA
- Вероника Яметова: Min Modir — Eivor / Aina — Vartra / Terra — Tanxugueiras
- Софья Муравьёва: A Model of the Universe — Johann Johannsson / Fuel to Fire — Agnes Obel / Marvel — Ryan Taubert
- Дарья Садкова: Warriors — League Of Legends, 2WEI & Edda Hayes / Balder — Power-Haus
- Алина Горбачёва: Музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари»
- Софья Акатьева: Музыка из к/ф La Terre vue du ciel — Armand Amar / Toccata — Power-Haus
- Аделия Петросян: Nocturne No. 1 in D Minor — Jon Batiste / Yo Soy Maria — Milva
