Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи высказался о выступлении Гуменника на отборе к Олимпиаде-2026

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи оценил выступление соотечественника Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине. Гуменник выиграл его и завоевал именную путёвку на Игры. Дикиджи был запасным Гуменника на отборочном турнире.

— Следил за выступлением Пети Гуменника на олимпийском отборе в Пекине?
— Разумеется! Смотрел его прокаты. Очень рад за Петю. Он большущий молодец. Сейчас сентябрь, а ему нужно было быть готовым морально и физически выступить на таких важных соревнованиях. Он огромный молодец.

— Может бороться за медаль Олимпиады?
— Конечно, может! Это же Петя!

— Как относишься к своему статусу запасного на Олимпиаду?
— Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Я сейчас в своём обычном, спокойном состоянии. Всё хорошо, всё нормально. Если так случилось, значит, так и должно было быть, — приводит слова Дикиджи Sport24.

