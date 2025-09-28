Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России: расписание 28 сентября
В воскресенье, 28 сентября, состоится первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в преддверии сезона-2025/2026. Они пройдут в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня.
Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Расписание 28 сентября (время московское):
- 14:00 – мужчины, произвольная программа;
- 15:05 – женщины, произвольная программа;
- 16:40 – пары, произвольная программа;
- 18:00– танцы на льду, произвольный танец.
Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.
