В воскресенье, 28 сентября, состоится первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в преддверии сезона-2025/2026. Они пройдут в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Расписание 28 сентября (время московское):

14:00 – мужчины, произвольная программа;

15:05 – женщины, произвольная программа;

16:40 – пары, произвольная программа;

18:00– танцы на льду, произвольный танец.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.