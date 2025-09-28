Дикиджи: я капельку подсдулся к концу прошлого сезона, не хватило меня на финал Гран-при

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи оценил своё выступление в сезоне-2024/2025. В его рамках Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России, ЧР и стал четвёртым в финале ГП.

— Доволен своим прошлым сезоном?

— В целом доволен. Он хорошо прошёл. Но немного не хватило меня на финал Гран-при. Вот там бы я перекатал программы. Но в целом всё прошло неплохо. Чуть-чуть подсдулся я капельку к концу сезона. Подустал.

— Уделяешь время четверному акселю?

— На данный момент я его не прыгаю. В приоритете — накатать программу, чтобы я не доживал её, а доезжал. Поэтому сейчас я аксель не прыгаю, это ещё и травмами чревато. Осторожно подхожу к этому вопросу, — приводит слова Дикиджи Sport24.