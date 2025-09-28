Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Светлана Бажанова сменила Александра Когана на посту генерального директора ФФККР

Светлана Бажанова сменила Александра Когана на посту генерального директора ФФККР
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о смене генерального директора организации.

На посту генерального директора Александра Когана сменила Светлана Бажанова. Она является олимпийской чемпионкой 1994 года, многократной чемпионкой России и призёром чемпионатов Европы в конькобежном спорте. Коган стал генеральным секретарём ФФККР.

«Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Ильича Когана на должность генерального секретаря, советника президента», — сообщается в пресс-релизе ФФККР.

Материалы по теме
Мода на возврат к прошлому: кто из фигуристов покажет новые программы, а кто старые? LIVE
Live
Мода на возврат к прошлому: кто из фигуристов покажет новые программы, а кто старые? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android