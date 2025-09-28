Светлана Бажанова сменила Александра Когана на посту генерального директора ФФККР

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о смене генерального директора организации.

На посту генерального директора Александра Когана сменила Светлана Бажанова. Она является олимпийской чемпионкой 1994 года, многократной чемпионкой России и призёром чемпионатов Европы в конькобежном спорте. Коган стал генеральным секретарём ФФККР.

«Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Ильича Когана на должность генерального секретаря, советника президента», — сообщается в пресс-релизе ФФККР.