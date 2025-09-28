Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят пары в произвольной программе
Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у пар. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои программы пары, участвующие в контрольных прокатах.
Музыкальное сопровождение произвольных программ пар на контрольных прокатах сборной России:
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов: Wicked Game — Ursine Vulpine / Take On Me — Mathias Fritsche
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: Cernunnos — Christian Reindl & Lucie Paradis / Obscura — Christian Reindl & Lucie Paradis, Power-Haus
- Таисия Щербинина/Артём Петров: Still Loving You — Infinity Inside, Евгений Егоров
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов: Trouble, Love me tender, Hound dog — Elvis Presley
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: Moonlight Sonata Epic Version — Samuel Kim / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: El Tango De Roxanne — Jose Feliciano, Ewan McGregor, Jacek Koman
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: Van Gogh — Virginio Aiello / Risk — Steven Gutheinz / Cernunnos — Christian Reindl & Lucie Paradis
