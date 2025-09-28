Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят пары в произвольной программе

Контрольные прокаты сборной: под какую музыку выступят пары в произвольной программе
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты произвольной программы сборной России у пар. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои программы пары, участвующие в контрольных прокатах.

Музыкальное сопровождение произвольных программ пар на контрольных прокатах сборной России:

  • Вероника Меренкова/Даниль Галимов: Wicked Game — Ursine Vulpine / Take On Me — Mathias Fritsche
  • Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: Cernunnos — Christian Reindl & Lucie Paradis / Obscura — Christian Reindl & Lucie Paradis, Power-Haus
  • Таисия Щербинина/Артём Петров: Still Loving You — Infinity Inside, Евгений Егоров
  • Анастасия Мишина/Александр Галлямов: Trouble, Love me tender, Hound dog — Elvis Presley
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: Moonlight Sonata Epic Version — Samuel Kim / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise
  • Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: El Tango De Roxanne — Jose Feliciano, Ewan McGregor, Jacek Koman
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: Van Gogh — Virginio Aiello / Risk — Steven Gutheinz / Cernunnos — Christian Reindl & Lucie Paradis
Материалы по теме
Мода на возврат к прошлому: кто из фигуристов покажет новые программы, а кто старые? LIVE
Live
Мода на возврат к прошлому: кто из фигуристов покажет новые программы, а кто старые? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android