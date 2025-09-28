Скидки
Фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят дуэты в произвольном танце

Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят дуэты в произвольном танце

Сегодня, 28 сентября
Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, на котором танцевальные пары представят произвольный танец. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои программы танцевальные пары, участвующие в контрольных прокатах.

Музыкальное сопровождение произвольного танца на контрольных прокатах сборной России:

  • Анна Щербакова/Егор Гончаров: Outlaw, Глаза — Intelligency
  • Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин: Музыка из к/ф «Клеопатра» / Variations of Supernature — Cerrone Symphony
  • Василиса Григорьева/Евгений Артющенко: Something's Got a Hold on Me, I'll take Care of You — Joe Bonamassa & Beth Hart / Legend — The Score
  • Софья Шевченко/Андрей Ежлов: Музыка из к/ф «Анна Каренина»
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов: Rain, In Your Black Eyes — Ezio Bosso
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано: Thais: Original version — Act Trois: C'est Toi, Mon Pere — Jules Massenet
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко: Музыка из к/ф «Она»
  • Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: Water Drums — Union Jack / Gorilla — Lord Kra Ven / Earth Melodies — Ekaterina Shelehova / Growing Up Londinium — Daniel Pemberton
