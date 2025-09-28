Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят дуэты в произвольном танце
Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, на котором танцевальные пары представят произвольный танец. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои программы танцевальные пары, участвующие в контрольных прокатах.
Музыкальное сопровождение произвольного танца на контрольных прокатах сборной России:
- Анна Щербакова/Егор Гончаров: Outlaw, Глаза — Intelligency
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин: Музыка из к/ф «Клеопатра» / Variations of Supernature — Cerrone Symphony
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко: Something's Got a Hold on Me, I'll take Care of You — Joe Bonamassa & Beth Hart / Legend — The Score
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов: Музыка из к/ф «Анна Каренина»
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов: Rain, In Your Black Eyes — Ezio Bosso
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано: Thais: Original version — Act Trois: C'est Toi, Mon Pere — Jules Massenet
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко: Музыка из к/ф «Она»
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: Water Drums — Union Jack / Gorilla — Lord Kra Ven / Earth Melodies — Ekaterina Shelehova / Growing Up Londinium — Daniel Pemberton
