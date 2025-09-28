Коган прокомментировал уход с поста генерального директора ФФККР

Экс генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал свой уход с поста.

– В развитии фигурного катания всё остаётся по-прежнему. Направление у нас одно, мы работаем, как и работали, вместе. Есть смысл, наверное, акцентироваться несколько на других вопросах, которые возникают и стоят перед фигурным катанием в том числе и в нашей стране, и за рубежом. И разделить, наверное, какие-то вещи, которыми я занимался в большей степени, это отвлекало внимание от самого фигурного катания. И на этом достаточно.

– По поводу международной повестки, вы будете ей теперь заниматься в основном?

– Международная повестка в большей степени да, на мне.

– Это связано с предстоящим объединением в единую федерацию по ледовым видам спорта?

– Я такого не слышал, – передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.