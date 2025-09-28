Гуменник — о Пекине: когда выступал Кондратюк в команднике, ему было тяжело, мне пока так

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался об уровне давления на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине (Китай).

«Я чувствовал давление, но старался с ним справляться, себя успокаивал. Говорил себе, что всё будет хорошо. И когда видел там кольца олимпийские, то думал, что это просто отбор, даже не сама Олимпиада. Вот на Олимпиаде в том же команднике, там не знаю, когда выступал Марк Кондратюк, ему, наверное, реально было тяжело, а мне пока так», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.