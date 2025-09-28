Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник — о Пекине: когда выступал Кондратюк в команднике, ему было тяжело, мне пока так

Гуменник — о Пекине: когда выступал Кондратюк в команднике, ему было тяжело, мне пока так
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался об уровне давления на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине (Китай).

«Я чувствовал давление, но старался с ним справляться, себя успокаивал. Говорил себе, что всё будет хорошо. И когда видел там кольца олимпийские, то думал, что это просто отбор, даже не сама Олимпиада. Вот на Олимпиаде в том же команднике, там не знаю, когда выступал Марк Кондратюк, ему, наверное, реально было тяжело, а мне пока так», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Дикиджи высказался о выступлении Гуменника на отборе к Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android