Фигурное катание

Лутфуллин: хотел «Крёстного отца» ещё года два назад, но пришлось подождать

Лутфуллин: хотел «Крёстного отца» ещё года два назад, но пришлось подождать
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин поделился ощущениями после проката под музыку из фильма «Крёстный отец».

– Поздравляем с премьерой новой программы. Какие первые ощущения после того, как вышел со льда?
– Первые ощущения – удовлетворение. Смог доехать.

– «Крёстный отец» – очень известная тема. Кто её предложил? Как проходил процесс постановки? Близка ли она по ощущениям?
– Я хотел «Крёстного отца» ещё года два назад, но там, по-моему, Мотя (Матвей Ветлугин. – Прим. «Чемпионата») был, так что пришлось немного подождать. Но я считаю, что это хороший вариант музыки, плюс добавочные варианты обработки, вальс, биты. Думаю, интересно получилось, хорошая задумка. Надеюсь, что всем понравилось, — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

